Im Süden Kaliforniens herrschten am Sonntag ähnlich brutale Temperaturen. Im berühmten Death Valley in Kalifornien, einem der heißesten Orte der Welt, zeigte das Thermometer 52 Grad Celsius an. Besucher des Nationalparks bekamen einen Eindruck von der laut NWS »lebensgefährlichen Tageshitze«, die voraussichtlich bis Dienstagabend anhalten wird. Die Hitze fühle sich auf der Haut wie ein »Brennen« an, sagte Eliana Luna am Sonntag dem Sender MSNBC. »Man fühlt, wie die Hitze den ganzen Rücken runterläuft.«