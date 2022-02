Podcast »Inside Austria« René Benko – der Aufstieg des Immobilien-Moguls

Er ist einer der erfolgreichsten Immobilienunternehmer Europas. Wie hat es Selfmade-Milliardär René Benko so schnell an die Spitze der Geschäftsmänner in Österreich geschafft?

Zsolt Wilhelm und Lucia Heisterkamp Ein Podcast von