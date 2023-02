Streit über Rentenreform Französischer Abgeordneter fliegt nach unwürdigem Tweet aus Parlament

Ein Links-Abgeordneter in Frankreich ist für zwei Wochen aus dem Parlament verbannt worden, weil er auf einem Foto mit dem Fuß auf einem Ball posiert, der den Kopf des Arbeitsministers zeigt. Der Abgeordnete Thomas Portes musste das Parlament in Paris nach dem Beschluss der Sanktion am Freitagabend unverzüglich verlassen. In den nächsten zwei Wochen darf er weder den Plenarsaal noch andere Räumlichkeiten der Assemblée Nationale betreten.