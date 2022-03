Kriegsflüchtlinge an der Grenze zu Polen Dieser Weg führt raus aus der Ukraine

65.000 Menschen passierten allein am Freitag die Grenze zwischen der Ukraine und Polen. Tausende mehr folgten an diesem Wochenende. SPIEGEL-Reporter Aleksandar Sarovic postierte sich am Grenzübergang.

Ein Video von Janita Hämäläinen