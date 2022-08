»Historischer Moment« Kanada beruft erste indigene Frau an den Obersten Gerichtshof

Michelle O’Bonsawin ist seit 2017 Richterin am Superior Court in Ontario und Mitglied der Odanak First Nation. Mit ihr wird nun eine indigene Frau Richterin am Obersten Gerichtshof Kanadas – erstmals in der Geschichte des Landes.