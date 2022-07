Im Jahr 2017 wurde Serebrennikov wegen Veruntreuung verhaftet, aber er führte das Theater aus dem Hausarrest heraus weiter und produzierte neue Stücke. Vor einem Jahr wurde Serebrennikovs Vertrag als künstlerischer Leiter nicht verlängert, aber sein Team am Theater durfte bleiben; sein Freund Alexei Agranovich wurde der neue Leiter des Theaters. Serebrennikov selbst verließ Russland nach Ausbruch des Krieges und gab mehrere Antikriegserklärungen ab. Im Gegenzug wurde er von den Ukrainern heftig kritisiert. Sie warfen ihm vor, mit dem Regime zu kollaborieren, jahrelang das Staatstheater zu leiten und Geld aus dem russischen Haushalt und von russischen Oligarchen zu erhalten. Aber Serebrennikov war natürlich nie ein Loyalist – im Gegenteil, er war ein offensichtlicher Rebell, der sich für einen Moment in die Nähe der Behörden begeben hat.

Die Schließung des Gogol-Zentrums war ein erwartetes, aber sehr wichtiges Zeichen für das Ende des alten Moskau. Das Ende der liberalen russischen Öffentlichkeit, die seit Jahren in Russland lebte, das Regime kritisierte (manchmal offen und heftig, manchmal flüsternd bei einem Glas Wein), aber immer noch hoffte, dass Putin vorbeigehen und die Kunst für immer bestehen würde. Einige russische Intellektuelle fanden auch nach Kriegsbeginn noch die Kraft, so zu tun, als sei es möglich, so zu leben wie bisher und business as usual zu betreiben. Aber das Regime braucht das nicht. Auch illoyale, zurückhaltende Menschen sind gefährlich, denn sie sind immer zum Verrat bereit. Putins neue Politik stellt jeden vor die Wahl: entweder einen Treueeid auf Blut zu leisten oder ein »Volksfeind« zu werden und Repressionen zu erleiden, weil man nicht mehr schweigen kann.

Das letzte Theaterstück

Am 30. September fand im Gogol-Zentrum die letzte Aufführung des Stücks »Ich nehme nicht am Krieg teil« nach Gedichten des Dichters Juri Lewitanski statt. Bei dieser symbolischen »Schließung des Theaters« waren wahrscheinlich alle noch verbliebenen berühmten Kulturschaffenden Russlands zugegen. Viele von ihnen weinten. Zum Schluss, nach der Vorstellung, erschien Kirill Serebrennikov per Videolink, der derzeit in Avignon das Stück »Der schwarze Mönch« von Tschechow inszeniert, mit dem das diesjährige Theaterfestival eröffnet wird. Zusammen mit Serebrennikov war ein Teil der Truppe des Gogol-Zentrums – die Schauspieler, die in dem Stück mitspielen – in Avignon.

Serebrennikov versprach, dass dies nicht das Ende sei – der Verlust des Gebäudes in Moskau bedeute nicht den Tod des Theaters. Aber es ist diese Kommunikation über den Bildschirm, die zu einem Symbol für eine weitere Tragödie der zeitgenössischen russischen Intelligenz geworden ist. Alle Schauspieler und Zuschauer sahen Serebrennikov bei der Arbeit in Frankreich zu und erkannten, dass nur wenige in der Lage sein würden, mit Kyrill nach Europa zu gehen und dort zu arbeiten. Nur wenige haben eine Chance, außerhalb Russlands einen Platz für sich zu finden. Die meisten sind dort nicht willkommen – sie werden gezwungen sein, in Moskau zu bleiben, wo sie jetzt Feinde des Volkes sind. Wo selbst Loyalität nicht ausreicht und man morgen verhaftet und gezwungen wird, den Buchstaben Z zu zeichnen.