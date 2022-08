Rund 76.000 Afghaninnen und Afghanen waren nach dem Abzug der US-Truppen mit befristeten Visa in die Vereinigten Staaten eingereist. Diese laufen nach zwei Jahren aus. Ihnen soll nun ein dauerhafter legaler Status ermöglicht werden, wenn sie sich zusätzlichen Hintergrundüberprüfungen unterziehen. Auch soll die Berechtigung für spezielle Einwanderungsvisa (SIVs) auf Afghanen, die an der Seite der US-Streitkräfte gekämpft haben, und Frauen, die in speziellen Teams zur Terrorismusbekämpfung gedient haben, ausgeweitet werden.