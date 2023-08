Hurd weiter, mit Verweis auf Trumps Slogan: »Trump will nicht Präsident werden, um Amerika wieder großartig zu machen – sondern, um nicht hinter Gittern zu landen.« Er weigerte sich nach eigenen Angaben zudem, eine Erklärung zu unterschreiben, wonach er nach einer möglichen Niederlage in der Vorauswahl öffentlich zum Sieger (also vermutlich Trump) stehen werde. Diese Erklärung hat die republikanische Partei allen Anwärtern vorgelegt. »Ich werde Donald Trump nicht unterstützen«, so Hurd zu CNN.