Zweimal in der Woche laden Sanne Doedens und ihr Team in das kleine Restaurant »Resto van Harte«, das Restaurant von Herzen, in Amsterdam, in dem jede und jeder willkommen ist. Insgesamt 45 Menschen werden an diesem Abend mitessen.

Eigentlich ist es kein richtiges Restaurant, sondern der geschmückte Saal eines Gemeindezentrums. Was auf den ersten Blick nach Suppenküche, Armenspeisung oder Bahnhofsmission klingt, ist eines von mehreren Angeboten dieser Art in den Niederlanden, die von Stiftungen gefördert werden. Tatsächlich ist es ein Ort, an dem materielle Not eben nicht entscheidend ist. Vielmehr geht es darum, Menschen einen Platz anzubieten, die sonst allein wären oder die sich einfach über etwas Gesellschaft und ein gutes Essen freuen.