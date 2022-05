Die britische Evakuierungsmission in Afghanistan im vergangenen Sommer war eine »Tragödie«, sie offenbarte »schweres Systemversagen« und stellte nicht weniger als »Verrat an unseren Verbündeten« dar – zu diesem Urteil kommt keine Nichtregierungsorganisation, sondern das britische Parlament. Es ist ein vernichtendes Zeugnis, das der Auswärtige Ausschuss in seinem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Regierung von Premierminister Boris Johnson ausstellt.