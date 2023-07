6 / 6

Überraschendes Ende eines Urlaubs: Touristen stehen an einem Strand, an den sie wegen des Waldbrands in Sicherheit gebracht worden sind. Ein Ende der Hitzewelle zeichnet sich nicht ab. Wie das Meteorologische Amt am Samstag mitteilte, werden für Sonntag im Süden des Landes Werte bis 45 Grad Celsius erwartet.