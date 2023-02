Am 8. Januar hatten Anhänger des rechtsgerichteten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro nach der Amtseinführung des Linkspolitikers Luiz Inácio Lula da Silva mehrere Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasília gestürmt und verwüstet. Hierbei entlud sich ihr Zorn über den Wahlsieg Lulas, der sich in einer Stichwahl knapp gegen Bolsonaro durchgesetzt hatte. Die Attacke weckte Erinnerungen an die Erstürmung des US-Kongresses durch Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump am 6. Januar 2021.