Ein dunkler Ölteppich über der Landschaft: So sieht das Leck in der Nähe des polnischen Knotenpunkts der Druschba-Pipeline aus der Luft aus. Das Ausmaß des Lecks war am Mittwoch etwa 70 Kilometer westlich der Raffinerie Plock deutlich von oben zu erkennen. Die Druschba-Pipeline ist die Hauptleitung, über die Rohöl von Russland nach Deutschland fließt.

Malgorzata Jarocka-Krzemkowska, Feuerwehrfrau: »Der genaue Ort des Lecks wurde an der Oberfläche als eine Lache aus einem Öl-Wasser-Gemisch direkt über der Stelle identifiziert, an der die Pipeline unter der Erde verläuft.«

Einsatzkräfte versuchten, das Öl aus den Feldern abzupumpen. Das Leck war am Dienstagabend entdeckt worden. Die Betreibergesellschaft geht aktuell davon aus, dass es nicht durch Sabotage, sondern einen Unfall zustande gekommen ist. Wie stark der Öltransport beeinträchtigt wurde, ist unklar. Ein Strang der Pipeline sei laut den Betreibern aber noch in Betrieb.

Katarzyna Krasinska, Ölpipeline-Betreiber Pern: »Das Leck hat nur den Transfer von Polen nach Deutschland beeinträchtigt. Die polnischen Raffinerien werden wie geplant mit Öl versorgt. Wir stehen in Kontakt mit unseren deutschen Partnern. Der Öltransfer nach Deutschland wurde anhand unserer technischen Möglichkeiten gesichert.«

Nach Angaben der Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt komme dort weniger Öl an. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums sei die Versorgungssicherheit in Deutschland aber weiterhin gewährleistet.