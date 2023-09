Mutmaßlicher Spion im Parlament Britischer Premier Sunak beschwert sich bei China über »Einmischung«

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat sich bei seinem chinesischen Amtskollegen Li Qiang über eine Einmischung vonseiten der Volksrepublik in seinem Land beschwert. Er habe »seine große Besorgnis über jegliche Einmischung in unsere parlamentarische Demokratie, die natürlich inakzeptabel ist«, zum Ausdruck gebracht, sagte Sunak am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi zu Journalisten.