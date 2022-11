Zuvor waren Textnachrichten von Williamson an die konservative Fraktionsvorsitzende Wendy Morton an die Öffentlichkeit gelangt, in denen er die Parteikollegin mit teils derber Ausdrucksweise unter Druck setzt. Berichten zufolge versuchte Williamson so eine Einladung für die Trauerfeier von Queen Elizabeth II. im September bekommen.