Streit über »Bunkermentalität«

Greenpeace betonte, die Organisation habe sichergestellt, dass während des Protests niemand zu Hause war. Nach der Aktion kamen neue Forderungen auf, die Privatsphäre von Politikern besser zu schützen.

Greenpeace warf der Regierung eine »Bunkermentalität« vor. »Den Kopf in den Sand zu stecken, wird die Klimakrise nicht vorübergehen lassen«, sagte der Co-Chef der Organisation in Großbritannien, Will McCallum. »Gerade weil die Regierung zivilgesellschaftlichen Gruppen wie Greenpeace praktisch die Tür zugeschlagen hat und Warnungen der Vereinten Nationen, ihrer eigenen Berater und der Internationalen Energieagentur ignoriert hat, müssen wir auf die Art und Weise protestieren, wie wir es tun.«