Der 42-Jährige und seine Frau Akshata Murty haben ein gemeinsames Vermögen, das auf rund 700 Millionen Pfund geschätzt wird. Murty ist die Tochter des indischen Geschäftsmannes Narayana Murthy, der den Softwarekonzern Infosys gründete, und hält Anteile an dem Unternehmen. Sunak selbst brachte ebenfalls ein beträchtliches Vermögen mit in die Ehe. Berichten zufolge soll der frühere Analyst bei der Investmentbank Goldman Sachs bereits in seinen Zwanzigern Multimillionär gewesen sein.