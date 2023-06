Jetzt also auch Unterstützung für einen Demokraten: Tech-Milliardär Elon Musk hat dem umstrittenen Robert F. Kennedy Jr. in einem speziellen Twitter-Event eine Bühne für seinen wenig aussichtsreichen Wahlkampf geboten. Der Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur in den USA.