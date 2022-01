Burkina Faso Schüsse in der Hauptstadt und Berichte über Festsetzung des Präsidenten

In Ouagadougou kam es am Wochenende zu Meutereien von Soldaten. Die Regierung von Burkina Faso verhängte daraufhin eine Ausgangssperre. Nun gibt es Berichte, dass Präsident Kaboré in einem Militärlager festgehalten wird.