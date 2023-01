In Kutupalong leben Rohingya, eine muslimische Minderheit, die im Jahr 2017 brutal aus ihrer Heimat Myanmar vertrieben wurde, einem mehrheitlich buddhistischem Land. Das Militär in Myanmar hatte Dorfbewohner getötet, Frauen vergewaltigt. Es sei darum gegangen, so sagten es beteiligte Soldaten später aus, die muslimische Minderheit »auszulöschen«. Solche Zeugenaussagen werden am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gesammelt. In einem lang ersehnten Völkermordprozess sollen die Gräueltaten an den Rohingya aufgearbeitet werden. Die Vereinten Nationen stuften die Gewalttaten an den Rohingya als »andauernden Völkermord« ein.