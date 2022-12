»Wir sind in Gefahr. Bitte rettet uns«

In der vergangenen Woche hatte eine Bewohnerin eines Flüchtlingslagers in Bangladesch nach eigenen Angaben per Walkie-Talkie Kontakt zu ihrer 23-jährigen Schwester Munuwara Begum, die sich auf dem Boot befinde. »Wir sind in Gefahr. Bitte rettet uns«, sagte Begum demnach. Auf dem Boot gebe es weder Essen noch Wasser, es sei keine Rettung in Sicht.