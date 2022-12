Öffentlicher Auftritt des Papstes zum katholischen Feiertag Maria Empfängnis. Bei dem traditionellen Besuch der »Spanischen Treppe« am 8. Dezember soll es eigentlich um die Ehrung der Jungfrau Maria gehen. Aber der Moment, der in der Menge für Applaus sorgt, ist dieser: Als Franziskus für die Ukraine betet, kann er seine Emotionen nicht mehr zurückhalten.

Papst Franziskus, Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche:

»Unbefleckte Jungfrau, heute hätte ich dir den Dank des ukrainischen Volkes überbringen wollen. Vom ukrainischen Volk, für den Frieden, um den wir den Herrn lange gebeten haben.

Stattdessen muss ich Dir noch einmal die Bitten der Kinder, der Alten, der Väter und Mütter, der jungen Menschen dieses gemarterten Landes überbringen, das so sehr leidet. Aber in Wirklichkeit wissen wir alle, dass Du mit ihnen und mit all dem Leid bist, so wie du es am Kreuz deines Sohnes warst. Danke, unsere Mutter. Wenn wir auf dich blicken, die du ohne Sünde bist, mögen wir weiterhin glauben und hoffen, dass über Hass die Liebe siegen kann, über Lügen die Wahrheit siegen kann, über Beleidigungen die Vergebung siegen kann, über den Krieg der Frieden siegen kann. So sei es.«

Erst vor wenigen Wochen hatte sich Franziskus mit einem emotionalen Brief an die ukrainische Bevölkerung gewandt. »Euer Schmerz ist mein Schmerz« schrieb er darin. Seit der russischen Invasion hat der Papst die Ukraine in beinahe all seinen öffentlichen Auftritten erwähnt. Zuletzt äußerte sich der Bischof von Rom zunehmend kritisch gegenüber Moskau.