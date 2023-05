Werdegang, Positionen, Chancen – der Überblick zu dem Mann, der den Ex-Präsidenten herausfordern möchte.

Wie stieg DeSantis zum Gouverneur auf?

Sein Lebenslauf prädestiniert Ron DeSantis für eine Karriere als konservativer Politiker: Er wächst auf in Dunedin an Floridas Westküste: Bibelschule, High School, Baseballteam. DeSantis studiert an den Eliteunis Yale und Harvard. In der Marine dient DeSantis als Militärjurist im Lager Guantanamo Bay, im Irakkrieg als Berater der legendären Spezialeinheit Navy Seals. Er erhält einige Orden und ist bis heute Reserveoffizier.