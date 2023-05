Elon Musk, Twitter-Chef:

»Sind Sie da? Können Sie uns hören?«

Ron DeSantis, Republikanischer Präsidentschaftskandidat:

»Ich bin da!«

So klang es, als der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, seine US-Präsidentschaftskandidatur für das kommende Jahr verkünden wollte. Zu sehen war nicht viel und auch mit dem Ton lief es nicht so richtig gut.

Der Republikaner wollte seine Kandidatur ganz innovativ via Audiostream auf Twitter verkünden. Doch beim gemeinsamen Stream, dem auch noch Twitter-Chef Elon Musk beiwohnte, lief es zunächst technisch eher etwas holprig.

Elon Musk, Twitter-Chef:

»Es sind 380.000 Leute drauf. «

Andere Stimme:

»Toll! Dann schauen wir mal.«

Elon Musk, Twitter-Chef:

»Ich glaube, wir haben einfach wahnsinnig viele Leute online, deswegen sind die Server ein bisschen überfordert.«

Nach mehreren Unterbrechungen und einem Neustart klappte es letztlich doch. Wer DeSantis sehen wollte, konnte das aber nur in dem gleichzeitig von seinem Wahlkampfteamt veröffentlichten – und vorproduzierten – Werbevideo tun. Das passt zu ihm: DeSantis meidet Menschenmengen, seine Pressekonferenzen sind streng kontrolliert, kritische Interviews lässt er nicht zu.

Ron DeSantis, Republikanischer Präsidentschaftskandidat

»Die Wahrheit muss unsere Grundlage sein. Und der gesunde Menschenverstand darf nicht länger eine ungewöhnliche Tugend sein. In Florida haben wir bewiesen, dass es möglich ist: Wir haben Fakten statt Angst gewählt, Bildung statt Indoktrination, Recht und Ordnung statt Aufruhr und Unordnung. // Wir brauchen Mut zur Führung und Kraft für den Sieg. Ich bin Ron DeSantis und kandidiere für das Amt des Präsidenten, um unser großes amerikanisches Comeback anzuführen.«

DeSantis' Kandidatur stößt in den USA auf erbitterten Widerstand von Demokraten und Bürgerrechtsaktivisten. In mehreren Städten, wie hier in Miami, gingennach der Ankündigung spontan Menschen gegen DeSantis auf die Straße. Insbesondere Mitglieder der LGBTQ-Community sind immer wieder entsetzt über die Äußerungen des Gouverneurs von Florida – so auch über seinen Audiostream mit Elon Musk.

Jupiter Peraza, Trans Wählerin

»Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber das war einfach Bullshit. Nichts von dem, was er sagte, war meiner Meinung nach wahr. Es war sehr schmerzhaft, jemandem zuzuhören, der sich ins Rennen um das Präsidentenamt begibt und der dabei viele Bemerkungen macht, die einfach nicht auf der Wahrheit basieren. Obwohl er gleichzeitig behauptet, er führe seinen Wahlkampf auf der Grundlage von Fakten und Wahrheit.«

Der konservative Hardliner wettert immer wieder gegen das liberale Amerika, stellt es sogar als Bedrohung dar.

Ron DeSantis, Gouverneur von Florida

»Wir bekämpfen die Woken in der Legislative. Wir bekämpfen die Woken in den Schulen. Wir bekämpfen die Woken in den Konzernen. Wir werden uns niemals vor dem Mob der Woken ergeben. Florida ist der Ort, an dem die Wokeness stirbt.«

Und auch beim Thema Migrations- und Außenpolitik lässt DeSantis wenig Raum für Interpretationsspielraum, wo er steht.

Ron DeSantis, Gouverneur von Florida

»Ich denke, wir brauchen eine starke Einwanderungspolitik. Wir sind keine Weltbürger. Wir sind amerikanische Staatsbürger. Das bedeutet etwas.«

Dementsprechend viele Anhänger hat DeSantis im Lager der politischen Rechten. Der 44-Jährige gilt neben dem früheren Präsidenten Donald Trump Umfragen zufolge derzeit als aussichtsreichster Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Republikaner für 2024. Daran dürfte auch sein verstolperter Wahlkampfauftakt nicht viel ändern. Auch wenn sich die Netzgemeinde im Anschluss auf Twitter über DeSantis unter dem Hashtag »#DeSaster« lustig machte – seine Anhänger stehen sicher weiter hinter ihm.

Elon Musk, Twitter-Chef

»Sind Sie da? Können Sie uns hören?«

Ron DeSantis, Republikanischer Präsidentschaftskandidat

»Ich bin da!«

Elon Musk, Twitter-Chef

»Ich glaube, Sie haben das Internet kaputt gemacht! Wir hatten mehr als eine halbe Million Menschen in einem Twitter Space. Und es wurden minütlich 50.000 mehr. Also: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Internet kaputt gemacht.«