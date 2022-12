Auch das »Wall Street Journal« bescheinigt DeSantis – falls er in den Vorwahlkampf einsteigt – einen Vorsprung von 14 Prozentpunkten (52 Prozent zu 38 Prozent).

In einer anderen Umfrage sahen die Chancen für den Ex-Präsidenten besser aus. Das Umfrageinstitut Morning Consult sah Trump nach Umfragen in demselben Zeitraum mit 18 Punkten vor DeSantis. Auch die Meinungsforschungs-Website FiveThirtyEight sieht Trump in den meisten Umfragen weiterhin in Führung.