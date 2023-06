Anklage in Dokumentenaffäre DeSantis stellt sich hinter Trump

Bei einer Rede in Greensboro in North Carolina am Freitagabend nannte Ron DeSantis den Namen seines Widersachers zwar nicht explizit – er sprach aber von »Doppelstandards« bei Anklageerhebungen. »Hillary hatte die E-Mails«, sagte DeSantis in Anspielung auf die E-Mail-Affäre der früheren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. »Gibt es einen anderen Standard für eine demokratische Außenministerin als für einen ehemaligen republikanischen Präsidenten?« Man könne nicht zulassen, dass eine Gruppierung der Gesellschaft die Macht des Staates gegen Gruppierungen einsetzt, die ihr nicht gefallen. »Und genau das haben wir gesehen«, sagte DeSantis, der in Umfragen zur Republikanischen Präsidentschaftskandidatur derzeit mit Abstand hinter Trump auf Platz zwei liegt.