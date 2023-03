Die abfälligen Sprüche verbreiteten sich schnell im ganzen Bundesstaat bis nach Mar-a-Lago, wo Trump sich zurückgezogen hat, während er auf die Ergebnisse der New Yorker Grand Jury wartet. Seine Verbündeten begannen sofort, DeSantis in den sozialen Medien anzugreifen und deuteten an, dass er einen politischen Preis dafür zahlen werde.

Trump feuert zurück

Trump reagierte in einer Erklärung, die er auf seiner Social-Media-Website Truth Social veröffentlichte, mit einer Reihe persönlicher Angriffe gegen DeSantis. »Ron DeSanctimonious wird wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft, wenn er älter, weiser und bekannter wird, von FALSCHEN ANKLAGEN & FALSCHEN GESCHICHTEN erfahren, wenn er unfair und illegal von einer Frau angegriffen wird, sogar von Klassenkameraden, die ›minderjährig‹ sind (oder möglicherweise einem Mann!). Ich bin sicher, dass er diese Außenseiter genauso bekämpfen will wie ich!«, schrieb Trump.