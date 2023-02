Die Gegner des Gesetzes – das von einigen als »Don't Say Gay«-Gesetz bezeichnet wurde und nun in Kraft getreten ist – sagten, es würde LGBTQ-Jugendliche isolieren und stigmatisieren. Befürworter argumentierten, es würde Kinder vor ihrer Meinung nach unangemessenen Inhalten schützen.

Vorstand soll Disney kontrollieren

DeSantis reagierte auf die Gegenwehr, indem er die Gesetzgeber aufforderte, Disney seine besondere Stellung zu entziehen. Mehr als 50 Jahre lang gehörte das Gebiet von Walt Disney World zum »Reedy Creek Improvement District« in Florida und fungierte im Wesentlichen als selbst verwaltetes Gebiet, das über Versorgungseinrichtungen und eine Feuerwehr verfügte. Begründet wurde das damit, dass hohe Infrastrukturkosten und andere Ausgaben, die für den Betrieb des 111 Quadratkilometer großen Geländes notwendig sind, damit nicht den Steuerzahlenden zur Last fallen. Jedes Jahr kommen Millionen von Besucher in den Themenpark.