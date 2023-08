Ron DeSantis will künftiger US-Präsident werden, in Florida will sich der Gouverneur schon jetzt als Hardliner präsentieren. Zu einer seiner umstrittensten Maßnahmen gehört ein Gesetz, das junge Schülerinnen und Schüler vor Themen wie Homo- und Transsexualität fernhalten soll. Vor allem aber zensiert es nun klassische Literatur.