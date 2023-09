Gordon Brown und die Frauen (2010)

»Das war ein Desaster«, schimpfte der britische Premierminister Gordon Brown damals im Wahlkampf. »Sie hätten mich niemals mit dieser Frau zusammenbringen dürfen!« Die Wählerin Gillian Duffy hatte Brown offenbar die falschen Fragen gestellt. Die 65-Jährige befragte ihn unter anderem zur Einwanderung und Staatsverschuldung. »Wessen Idee war das? Lächerlich.« Auf die Frage, was denn so schlimm an Duffy war, sagte Brown: »Alles. Das war einfach eine bornierte und engstirnige Frau.«

Weil sein Mikrofon noch angestellt war, erfuhr die britische Öffentlichkeit, was der Premier von Gillian Duffy hielt. Der Premier gab sich später reumütig: »Ich bitte diese Dame mehrfach um Entschuldigung«, sagte er im BBC-Radio. Er denke gar nicht so über sie, wie er dies geäußert habe. Es half alles nichts, Brown verlor die Wahl und trat in der Folge vom Parteivorsitz zurück.

Nicolas mag den Benjamin nicht (2011)

Frankreichs ehemaliger Staatspräsident Nicolas Sarkozy vertraute sich auf dem G20-Gipfel 2011 in Cannes US-Präsident Barack Obama an: »Ich kann Netanyahu nicht ausstehen, er ist ein Lügner«, sagte Sarkozy über den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Obamas Antwort: »Du bist ihn leid, aber ich habe jeden Tag mit ihm zu tun.« Dank eines offenen Übersetzungskanals konnten die anwesenden Journalisten den Gedankenaustausch über den israelischen Politiker fleißig mitschreiben.

Erst nach der Wahl (2012)

Vertraulich steckten Barack Obama und Dmitrij Medwedew in Seoul auf dem Atomgipfel die Köpfe zusammen. Es ging um ein heikles Thema: das Raketenabwehrsystem der Nato in Europa. Der Wahlkämpfer Obama war sich seines Sieges anscheinend ziemlich sicher – und beruhigte den besorgten Medwedew mit den Worten: »Das ist meine letzte Wahl. Nach meiner Wahl habe ich mehr Flexibilität.«

Dummerweise verkündete Obama seine Siegesgewissheit durch die eingeschalteten Mikrofone der ganzen Welt. Das Weiße Haus versuchte sich in der Folge in Vorwärtsverteidigung. Das Wahljahr in den USA und Russland mache es eben schwer, die Differenzen über die Raketenabwehr zwischen den beiden Staaten gegenwärtig zu beseitigen, heißt es. Wenn Obama wiedergewählt werde, müsse er nicht noch einmal vor die Wähler treten.

Keine Zeit für Mandelas Beerdigung (2013)

Politiker sind viel beschäftigte Personen. Klar, dass der Besuch bei einer Beerdigung die Pläne durcheinanderbringen kann. »Jetzt ist auch noch der Mandela gestorben«, klagte der offenbar überarbeitete tschechische Ministerpräsident Jiří Rusnok im Dezember 2013. »Ich zittere davor, dort hinfahren zu müssen.« Zu seinem Pech war das Mikrofon noch angeschaltet – ganz Tschechien wusste nun, dass Mandelas Tod für Rusnok wirklich zu einem ungünstigen Zeitpunkt kam.

Händewaschen nicht vergessen (2015)

Nicht nur auf der großen Weltbühne sollten Politikerinnen und Politiker darauf achten, dass ihre Mikrofone ausgeschaltet sind. Ein Mitglied des Stadtrates von Georgetown in Texas ließ seine Kolleginnen und Kollegin während einer Sitzung an seinem Toilettengang teilhaben. Erst konnten sie dabei zuhören, wie er sich erleichterte und die Toilettenspülung betätigte, dann waren keine Geräusche zu vernehmen, die darauf hindeuteten, dass der Mann sich im Anschluss die Hände gewaschen hatte. Ein Video des Vorfalls können Sie hier sehen.

Baerbock sagt Scheiße (2021)

Auf dem Parteitag der Grünen im Juni vor den Bundestagswahlen 2011 war die Aufbruchstimmung unter Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock schon arg getrübt. Während ihrer Rede bedankte Baerbock sich bei den Parteikollegen für die Unterstützung und das Vertrauen, »gerade nach dem Gegenwind der letzten Wochen. Wo vor allen Dingen ich Fehler gemacht habe, über die ich mich tierisch geärgert habe.«

Geärgert hatte Deutschlands Außenministerin sich im Nachhinein wohl auch über ihre Rede, bei der sie unter anderem einmal verhaspelte. Während sie von der Bühne ging, entlud sich ihr Frust. »Scheiße«, sagte Baerbock. Nicht so gut fand sie wahrscheinlich auch, dass ihr Mikrofon noch eingeschaltet war.

Jacinda Ardern 2022

Nur einer sollte die Äußerung hören, doch das ganze Parlament bekam sie mit: Jacinda Ardern war gerade damit fertig, im neuseeländischen Parlament Fragen aus der Opposition zu beantworten, als sie ihrem Stellvertreter Grant Robertson zuraunte: »Er ist so ein arroganter Arsch.«

Gemeint war der Abgeordnete David Seymour, der die damalige Ministerpräsidentin unter anderem dazu aufgefordert hatte, einen Fehler zu benennen, der ihr in ihrer Amtszeit unterlaufen sei und den sie anschließend korrigiert habe. Ein noch aktives Tischmikrofon fing die Aussage dennoch ein – leise, aber deutlich im Parlamentsfernsehen zu verstehen.

Ardern bat Seymour in der Folge um Entschuldigung. Kurz darauf kündigten beide an, einen eingerahmten Ausdruck der Aufzeichnung zu signieren und für einen guten Zweck zu versteigern. So sammelten die beiden umgerechnet knapp 60.000 Euro, die einer Stiftung zugutekamen, die sich um Prostatakrebspatienten kümmert.