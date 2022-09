Allein im August durchquerten laut Angaben der Regierung Panamas 31.055 Menschen den sogenannten Tapón del Darién, also mehr als 1000 täglich – eine drastische Zunahme im Vergleich zum Vorjahr. Von Januar bis August waren es mehr als 100.000 Menschen – so viele wie im gesamten Vorjahr. Handelte es sich bei den Migranten damals noch meistens um Haitianer, so sind es in diesem Jahr bisher vor allem Venezolaner.