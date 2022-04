»Die akute Situation der Lebensmittelunsicherheit in vielen Ländern, in denen wir arbeiten und in denen die Menschen bereits unter bewaffneten Konflikten leiden, kippt in eine echte Hungersnot«, sagte der Leiter der internationalen Einsätze des IKRK, Dominik Stillhart, vor Journalisten in Nairobi. Die »schreckliche« Notlage der Zivilbevölkerung in der Ukraine dürfe die weltweite Aufmerksamkeit nicht von anderen Krisen in Afrika ablenken.