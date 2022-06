Ein kleines Tortendiagramm des UNHCR zeigt den Ernst der Lage. Es illustriert, wie viel Prozent der benötigten Geldmittel für die Flüchtlingslager in Ruanda gesichert sind. Nicht einmal ein Fünftel des Kreises ist ausgefüllt, in der Mitte steht in großen schwarzen Buchstaben »18 Prozent«. Wenn sich das nicht bald ändert, gibt es noch weniger Essen für die Geflüchteten, noch mehr Verzweiflung in den Lagern.

Es gibt noch eine weitere Statistik des UNHCR, darin sind die einzelnen Geldgeber aufgelistet. In früheren Jahren tauchte das Vereinigte Königreich mal ganz oben in dieser Liste auf, 2020 hat Großbritannien noch 135 Millionen Euro an das Flüchtlingshilfswerk überwiesen. Doch Boris Johnson hat inzwischen andere Prioritäten, im vergangenen Jahr ist nicht einmal die Hälfte dieser Summe geflossen. In den ersten Monaten dieses Jahres sieht es nicht besser aus.

Großbritannien hat Ruanda 120 Millionen Pfund fest zugesagt – und das ist nur die Anzahlung

Ein paar Kilometer von Nadia Ingabires Universität entfernt, vor dem Hope Hostel, macht ein französischer Fernsehreporter am Mittwochvormittag einen Aufsager. Er erzählt, dass die Asylbewerber nun doch nicht kommen, dass der Flug in letzter Minute gestoppt wurde. Zwei ruandische Sicherheitskräfte stehen daneben, sie sehen nicht sehr glücklich aus. Ismael Bakina, der Hotelmanager, reagiert nicht mehr auf WhatsApp-Nachrichten. Die Regierungssprecherin schickt unterdessen eine trotzige Kurzmitteilung: »Ruanda fühlt sich weiterhin dazu verpflichtet, das Abkommen mit Großbritannien umzusetzen.«

Die Regierung von Boris Johnson hat Ruanda 120 Millionen Pfund fest zugesagt, und das ist nur die Anzahlung für den Deal. Hinzu kommt eine Pauschale pro Asylbewerber. Der gestrichene Abschiebeflug am Dienstag hat laut Medienberichten 500.000 Pfund gekostet. Großbritannien lässt es sich ordentlich was kosten, die Flüchtlinge nach Afrika zu verfrachten. Nadia Ingabire sagt: »Das zeigt doch: Die haben genug Geld. Das Schicksal von uns Flüchtlingen ist ihnen einfach egal.«