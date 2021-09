Paul Rusesabagina Held aus »Hotel Ruanda« wegen Terrorismus schuldig gesprochen

Paul Rusesabagina rettete in den Neunzigerjahren Hunderte Menschen vor dem Völkermord in Ruanda. In seiner Heimat werden ihm terroristische Aktivitäten vorgeworfen. Nun sieht ein Gericht die Vorwürfe als erwiesen an.