Trump wird sich am Donnerstag stellen

Trump wird sich am Donnerstag den Behörden in Atlanta stellen. Dabei könnten – wie bei Angeklagten üblich – auch Polizeifotos des 77-jährigen Republikaners gemacht werden. In den bisherigen Verfahren war darauf nach aktuellem Stand verzichtet worden. Der Ex-Präsident und Bewerber für die Präsidentschaftswahl 2024 schrieb am Mittwoch auf seiner Online-Plattform Truth Social, er werde am Donnerstagnachmittag »verhaftet«. Das wäre der späte Donnerstagabend oder die Nacht auf Freitag deutscher Zeit.