Wahlbeeinflussung in Georgia Giuliani plädiert auf »nicht schuldig«

Vor wenigen Tagen erlitt Giuliani in Washington bereits eine Niederlage vor Gericht. Am Mittwoch entschied eine Richterin, dass er zwei Wahlhelferinnen in Georgia wegen Verleumdung Schadensersatz zahlen muss. Sie waren nach den Präsidentschaftswahlen von Giuliani der Manipulation beschuldigt worden. Wie viel Giuliani zu zahlen hat, wird in einem Bundesgerichtsverfahren in Washington entschieden.