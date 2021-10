Medikamentenmangel in EU-Ländern »Wir Eltern von krebskranken Kindern sind zu erschöpft, um zu protestieren«

Mitten in der EU mangelt es an Krebsmedikamenten, weil es sich für Pharmaunternehmen finanziell nicht lohnt, sie dort zu vermarkten. Eine NGO in Rumänien organisiert deshalb Arzneien aus anderen Ländern – für Tausende Patienten pro Jahr.

und Petrut Calinescu (Fotos) Aus Rumänien berichten Astrid Viciano