Proteste gegen den Krieg Russische Menschenrechtsaktivistin Swetlana Gannuschkina verhaftet – an ihrem 80. Geburtstag

Tausende Menschen wurden an diesem Sonntag in Russland verhaftet, weil sie gegen den Krieg in der Ukraine protestierten. Darunter ist nach SPIEGEL-Informationen auch die bekannte Menschenrechtsaktivistin Swetlana Gannuschkina.