Funde am Südpol könnten längere Mondaufenthalte ermöglichen

Luna-25 trat am Mittwoch in die Mondumlaufbahn ein und ist damit das erste russische Raumschiff in Mondnähe seit 1976.

Die Sonde hat etwa die Größe eines Kleinwagens und soll ein Jahr lang am Südpol operieren, wo Wissenschaftler der Nasa und anderer Raumfahrtbehörden in den vergangenen Jahren Spuren von gefrorenem Wasser in den Kratern entdeckt haben.