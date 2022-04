Russischer Angriff in der Ostukraine So verläuft die Front in der zweiten Kriegsphase

Putin will die Regionen Donezk und Luhansk vollständig unter seine Herrschaft bringen, so das erklärte Ziel. Es steht eine blutige Großschlacht in der Steppe bevor. Wo wird nun gekämpft – und mit welcher Taktik?

Aus Kiew berichtet Alexander Sarovic