Russischer Elitesoldat packt aus »Viele Soldaten wollen nicht mehr kämpfen«

Pavel Filatjew kämpfte an der Front in der Ukraine. Nach einer Verwundung hat er Russland mittlerweile verlassen. Und rechnet schonungslos mit Putins Angriffskrieg ab. SPIEGEL TV traf ihn in Frankreich zum Exklusivinterview.