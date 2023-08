Der Politiker zog mit Blick auf den Krieg in der Ukraine einen historischen Vergleich. »Heute fühlen wir uns wie West-Berlin während des Kalten Krieges: umgeben von aggressiven Nachbarn sowohl aus dem Westen, Kaliningrad, Russland, als auch aus dem Osten, Belarus.« Damals sei die Sicherheit West-Berlins unter anderem dadurch gewährleistet worden, »dass in der Stadt eine Garnison in der Größe einer US-Armeebrigade stationiert war, die Berlin-Brigade. Heute bitten wir die Deutschen sowohl symbolisch als auch praktisch, zur Sicherheit beizutragen, indem sie dauerhaft eine kampfbereite deutsche Brigade in Litauen stationieren«, sagte Survila.