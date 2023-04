Sankt Petersburg Russischer Militärblogger bei Explosion getötet

Ein russischer Kriegskorrespondent ist am Sonntag bei einer Explosion in einem Café in der russischen Ostseemetropole Sankt Petersburg ums Leben gekommen. Weitere 15 Menschen wurden bei der Detonation des Sprengsatzes verletzt, wie die Staatsagentur Tass weiter berichtete. Der 40-jährige Journalist und Blogger mit dem Pseudonym Wladlen Tatarski, der aus dem Donbass in der Ostukraine stammt, sei auf der Stelle tot gewesen.