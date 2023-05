In Russland ist der bekannte nationalistische Schriftsteller Sachar Prilepin der Nachrichtenagentur Tass zufolge bei einem Autobombenanschlag verletzt worden. Der 47-Jährige sei in der Stadt Nischnij Nowgorod unterwegs gewesen, als ein am Fahrzeug angebrachter Sprengsatz detonierte, melden mehrere russische Nachrichtenagenturen. Pripelin gilt als Hardliner und Unterstützer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.