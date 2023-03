Nach Beginn der russischen Invasion hatte sich der Anti­militarist überraschend freiwillig bei der ukrainischen Armee gemeldet. Im Juni vergangenen Jahres war Butkewitsch in russische Kriegsgefangenschaft geraten. In den russischen Medien wird er als »Propagandist« und angeblich russophober Rechtsextremist verunglimpft. Was mit ihm nun geschehe, sei »viel absurder als die Sowjetzeit«, sagte Jewgenija Butkewitsch nach der Festnahme ihres Sohnes.