Blau-gelbe Flagge über Lyman

Nach intensiven Kämpfen ist die Barriere nun gefallen: Ukrainische Einheiten haben in Lyman die blau-gelbe Landesflagge gehisst. Zuvor hatte die Ukraine die Stadt in die Zange genommen und sowohl von Westen als auch von Norden und Süden Angriffe lanciert. Die einzige Nachschub- und Rückzugsverbindung der Russen nach Osten geriet unter den Beschuss der ukrainischen Artillerie. Unklar ist jetzt, wie viele russische Soldaten gefallen oder in Gefangenschaft gekommen sind.