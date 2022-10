Kilometerlange Staus an den Grenzen der Nachbarländer

Staatschef Wladimir Putin hatte am 21. September die Teilmobilmachung angeordnet und will 300.000 Reservisten einziehen lassen, um nach den Niederlagen der russischen Armee in der Ukraine die besetzten Gebiete zu halten. Nach dem Erlass gab es an den Grenzen etwa zu Georgien im Südkaukasus, zu Kasachstan in Zentralasien, aber auch zu Finnland Bilder von kilometerlangen Staus. Viele Menschen gingen letztlich zu Fuß über Grenze, um möglichst schnell aus dem Land herauszukommen. Allein Kasachstan meldete zuletzt 200.000 Einreisen aus Russland innerhalb von zwei Wochen. Hunderttausende Männer haben ihr Land bereits verlassen.