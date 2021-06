Vor Treffen von Biden und Putin Frau und Tochter dürfen Kremlkritiker Nawalny im Straflager besuchen

Der Oppositionskritiker Nawalny gilt in Russland als Häftling Nr. 1, seit Anfang des Jahres sitzt er in einer Strafkolonie in Haft. Nun konnten ihn Frau und Tochter sehen – ausgerechnet vor einem wichtigen Termin Putins.