Demnach sei ein geplanter längerer Besuch seiner Familie schon mehrmals unterbunden worden: Ursprünglich sei der Besuch für nach seiner Ankunft in der Strafkolonie versprochen gewesen, »aber sie erlaubten es nicht und sagten, ich müsse vier Monate warten. Also habe ich gewartet«, schreibt Nawalny. Drei Tage vor dem neuen Datum sei er in eine strengere Haftform verlegt worden, »in der Besuche nur einmal im halben Jahr erlaubt sind«. Er habe also noch länger warten müssen.