Der Oppositionelle dürfte in eine Strafkolonie mit deutlich strengeren Haftbedingungen verlegt werden: Im März urteilte ein Gericht in einem Prozess, Nawalny habe an seine politischen Organisationen gezahlte Spendengelder in Höhe von mehreren Millionen Euro für persönliche Zwecke genutzt. Die Strafe: neun Jahre Haft. Nawalny legte Berufung ein – diese wurde im Mai abgewiesen. Mit der Bestätigung der Haftstrafe drohte auch die Verlegung in ein härteres Gefängnis.